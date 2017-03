Vor allem in Entwicklungsländern Millionen Kinder sterben durch Dreck und Hygienemangel

Genf - Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jedes Jahr 1,7 Millionen Kinder unter fünf Jahren an Umweltdreck und unhygienischen Verhöltnissen. Das sei etwa jeder vierte Todesfall in diesem Alter, wie die WHO in Genf berichtete. Die meisten Kinder sterben in Entwicklungsländern.