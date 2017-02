Neupositionierung der EU Merkel: "Europa hat sein Schicksal selbst in der Hand"

Merkel setzt auf eine Stärkung der libyschen Einheitsregierung. "Die Situation der Flüchtlinge ist dramatisch in Libyen", sagte die CDU-Chefin. "Wir brauchen eine politische Lösung für ein stabiles Libyen. Daran ist noch viel zu arbeiten." Auch in Libyen sei das Ziel: "Illegalität unterbinden, Schmugglern und Schleppern das Handwerk legen und die Situation der Flüchtlinge verbessern." Dies werde in Zusammenarbeit mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration IOM geschehen. "In diesem Zusammenhang werden wir dann auch über das zukünftige neue Asylsystem in Europa sprechen", sagte Merkel.

Lesen Sie hier: Die stärksten Sprüche von Kanzlerkandidat Schulz

Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern mahnte die USA, sich an der Bewältigung der Flüchtlingskrise zu beteiligen. "Es ist zweifellos so, dass Amerika eine Mitverantwortung für die Flüchtlingsströme hat durch die Art und Weise, wie hier militärisch interveniert worden ist", sagte der Sozialdemokrat. "Es ist für die internationale Gemeinschaft dann nicht akzeptabel, wenn sich Amerika da aus jeder Verantwortung stehlen will."

Frankreichs Präsident François Hollande warnte auch davor, sich bei der militärischen Verteidigung Europas allein auf die von den USA dominierte Nato zu verlassen. "Wer weiß, was der amerikanische Präsident wirklich in Hinsicht auf die transatlantische Allianz und die Lastenteilung will", sagte Hollande.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte angekündigt, ihren Kollegen auf Malta über ihren Besuch vergangene Woche in Washington zu berichten. Ohne May wollen die bleibenden 27 Länder dann am Nachmittag beraten, wie es für die Gemeinschaft nach dem geplanten Brexit weitergeht. Damit soll auch der 60. Jahrestag der Römischen Verträge im März vorbereitet werden.