Mit Teamkollegen Kevin Trapp Draxler genießt "unglaubliche Nacht" in Paris

"Das war wirklich eine unglaubliche Nacht für uns", fasste Weltmeister Draxler bei Sky die Lehrstunde der Franzosen für den überforderten fünfmaligen Champions-League-Gewinner am Dienstagabend zusammen. Für den 23-Jährigen war es das erste Spiel in der Königsklasse für PSG. Und wie schon bei seinem Pokal- und Liga-Debüt für die Franzosen konnte er sich in die Torschützenliste eintragen. "Es war eine nahezu perfekte Nacht für uns", ergänzte der offensive Mittelfeldspieler, der an Weihnachten für mindestens 42 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg an die Seine gewechselt war.