Zugverkehr Deutsche Bahn expandiert bei Auslandsprojekten

Berlin - Dort würden etwa "90 Milliarden Euro jährlich in das System Schiene investiert", sagte der Chef von DB E&C, Niko Warbanoff, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "In den für uns 50 interessantesten Ländern weltweit gibt es ein Marktvolumen von 12 Milliarden Euro in unserem Ingenieur- und Beratungsgeschäft", bei steigender Tendenz. Deshalb eröffne das Unternehmen derzeit etliche neue Büros, unter anderem in China, Indien, Malaysia, Singapur und Australien.