International Day of Happiness Weltglückstag: Mit drei Erkenntnissen zum persönlichen Glück

Über den Sinn und Unsinn einiger Welttage lässt sich sicherlich streiten. Doch das Streben nach Glück ist universell und zutiefst menschlich. Es hat also durchaus seine Berechtigung, dass die Vereinten Nationen bereits 2012 den International Day of Happiness ausgerufen haben, der auch in diesem Jahr wieder am 20. März gefeiert wird. Aber was macht uns eigentlich glücklich? Diese Frage hat Steffen Kirchner, einer der führenden Persönlichkeitstrainer und Glücksexperten in Deutschland, spot on news beantwortet. Das sind seine drei Erkenntnisse für das persönliche Glück.