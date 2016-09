Allein in der Bundesrepublik hat die Zahl der Sepsis-Erkrankungen laut Reinhart in den vergangenen Jahren im Schnitt um 5,7 Prozent zugenommen. Demnach erlitten 2013 - aktuellere Zahlen liegen den Angaben nach nicht vor - etwa 279 500 Menschen hierzulande eine Sepsis; fast jeder vierte Patient starb. Der Anstieg wird auch auf die höhere Lebenserwartung zurückgeführt.

In ärmeren Ländern trügen zudem Unterernährung, mangelnde Hygiene und fehlende Impfungen sowie Wissenslücken über die Behandlung der Sepsis zu hohen Todesraten bei. Reinhart: "Sepsis ist weltweit eine der häufigsten Todesursachen und gehört zu den wenigen Erkrankungen, die gleichermaßen Menschen in Entwicklungsländern und in Industriestaaten heimsuchen."

Bei einer Sepsis gerät eine Entzündung außer Kontrolle und die körpereigene Abwehr schädigt das eigene Gewebe. Erreger gelangen von einem Herd - zum Beispiel einer Wunde - aus in die Blutbahn. Der Blutstrom verschleppt die Keime in andere Organe, wo sie sich ansiedeln und neue Krankheitsherde bilden. Das kann zum Versagen lebenswichtiger Organe führen.

Frühes Erkennen der Blutvergiftung kann Überlebenschancen steigern

Je früher eine Sepsis von Ärzten erkannt wird, desto besser sind die Überlebenschancen. Mediziner gehen davon aus, dass für die meisten Todesfälle bei Infektionskrankheiten wie Lungenentzündung, Aids oder Malaria eine Sepsis verantwortlich ist.

Am Donnerstag startet ein weltweiter Kongress von Sepsis-Experten - die Vorträge und Diskussionsrunden werden erstmals komplett im Internet gehalten. Laut Reinhart haben sich dazu bisher rund 10 000 Organisationen und Einzelpersonen angemeldet. Jena, wo Reinhart als Seniorprofessor am Universitätsklinikum tätig ist, gilt als Zentrum der Sepsis-Forschung in Deutschland. Hier ist seit 2008 ein vom Bund gefördertes Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum für Sepsis und Sepsis-Folgen angesiedelt.