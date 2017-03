Robbens Vertrag in München läuft noch bis 2018. Sollte es zu keiner erneuten Einigung zwischen Spieler und Verein kommen, möchte der chinesische Serienmeister dem Niederländer wohl ein lukratives Angebot unterbreiten. Vor allem die Klubs aus dem Reich der Mitte locken die Spieler seit einigen Spielzeiten mit immens hohen Gehältern an. Laut Robben seien die Zahlungen "so verrückt, dass man zumindest drüber nachdenkt. Sie bieten vier, fünf oder sechsmal so viel wie die Beträge, die man bei großen Klubs in Europa verdient."