Freies WLAN an etlichen Plätzen

Derzeit gibt es das sogenannte M-WLAN am Marienplatz, Odeonsplatz, Sendlinger Tor, Karlsplatz/Stachus, Gärtnerplatz, Mariahilfplatz, Marienhof, Orleansplatz, Lehel, Harras, Münchner Freiheit, Wettersteinplatz, Giesing, Rotkreuzplatz, Neuperlach Zentrum und am Deutsches Museum. Auch am Coubertinplatz im Olympiapark, am Hauptbahnhof, Hohenzollernplatz, Königsplatz, Kolumbusplatz, Mangfallplatz, Viktualienmarkt und am Willy-Brandt-Platz in der Messestadt West kann kostenlos im M-WLAN gesurft werden. Die Stadt München bietet M-WLAN gemeinsam mit den Stadtwerken München (SWM) sowie dem Partner M-net als kostenlosen Service an.