Ihr Gatte Boris, der gerade in New York bei den US Open weilt, teilte das Familienfoto kurz darauf auf Twitter und schwärmte: "Ich liebe dieses Bild !!! Mein Junge Amadeus gemeinsam mit seiner Urgroßmutter... Liebe". Der stolze Familienvater hat auch beruflich allen Grund zur Freude: Sein Tennis-Schützling Novak Djokovic (29) ist bei den US Open ins Finale eingezogen und spielt am 11. September gegen Stan Wawrinka (31) um den Titel.