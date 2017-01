Instagram-Post sorgt für Verwirrung Selena Gomez und The Weeknd: Sind sie jetzt offiziell ein Paar?

Das Seltsame an der Sache: Der Clip ist schon längst wieder von der Instagram-Seite der Sängerin verschwunden. Es stellt sich also die Frage, ob Gomez doch noch nicht dazu bereit ist, ihre Beziehung mit The Weeknd öffentlich zu machen. Laut Medienberichten sollen die beiden sich gerade auf einem Liebesurlaub in Italien befinden. Kürzlich kursierten auch Paparazzi-Fotos, auf denen sich Gomez und The Weeknd umarmen und küssen.