Instagram-Fotos der Stars Carey, Klum und Co.: Promis im Weihnachts-Wahn

Denn die Stars sind schon in absoluter Festtags-Laune, zeigen auf Instagram vorab ihre schönsten, weihnachtlichsten und verrücktesten Momente. Allen voran Opern-Diva Anna Netrebko, die nicht nur stimmlich zu Weihnachten Einiges zu bieten hat, sondern auch optisch. So ziemlich alles, was es an skurriler Heiligabend-Deko gibt (Weihnachts-Motto-Pulli, Weihnachtsmannmütze, Rentier-Haarreif, Christbaum-Glitzer-Brille), trägt die Sängerin. Verstärkung bekommt sie von ihrem Mann Yusif Eyvazov und Sohn Tiago. Anna dazu: "Wir sind schon in Weihnachtsstimmung." Das ist nicht zu übersehen.