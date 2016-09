Matthias Schweighöfers ( "Der geilste Tag" ) Sommer-Urlaub ist gerade mal seit einer Woche vorbei und schon stürzt sich der 35-jährige Schauspieler wieder Kopf über in die Arbeit.

Dieses Instagram-Bild zeigt seine momentane Hauptbeschäftigung: das Schneiden und Editieren der Serie "You Are Wanted". Für die erste deutsche Amazon-Serie schlüpft er in gleich drei verschiedene Rollen. Denn er ist nicht nur der Hauptdarsteller des Hacker-Thrillers, sondern gleichzeitig auch Produzent und Regisseur.