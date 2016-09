"Bad Moms"-Schauspielerin Christina Applegate übers Muttersein

"Wenn du dir am Set den Hintern aufreißt und nach zehn Stunden nach Hause kommst, ist es ja nicht so, dass da eine Masseurin und ein kalter Cocktail auf mich warten. Dann will meine Tochter spielen und mir von ihren Abenteuern in Barbie-World erzählen."