Inspiriert von Silvester-Auftritt Von Mariah Carey gibt es nun "Tee"-Shirts

Sängerin Mariah Carey (47, "Without You") hat ihren Online-Shop mit neuen Merchandising-Produkten ausgestattet. Es gibt nun drei neue "Tee"-Shirts und eine Teetasse, wie sie unter anderem auf ihrem Twitter-Account bekanntgab. Alle Produkte sind in Schwarz gehalten. Zwei der Shirts und die Tasse tragen den Schriftzug "I was told there would be tea" ("Mir wurde gesagt, dass es hier Tee geben werde"). Das dritte Shirt ziert den Satz "Found my tea" ("Habe meinen Tee gefunden") und die an einer Teetasse nippende Sängerin. Was steckt hinter der Aktion?