Inspiration für neue Musik Dan Reynolds: Seine Krankheit gibt ihm Kraft

Morbus Bechterew verursacht starke Schmerzen

Seit fast zehn Jahren leidet der Sänger an der chronisch-entzündlichen Rheumaerkrankung Morbus Bechterew. Die ankylosierende Spondylitis (AS), so der medizinische Fachbegriff, löst Entzündungsprozesse in den Wirbeln und anderen Gelenken aus und führt zu starken Schmerzen. Die Betroffenen können sich vor allem morgens kaum bewegen. Im schlimmsten Fall führt Morbus Bechterew dazu, dass die Wirbel vollends versteifen.