Nun aber steht der Politiker im Verdacht, in einen ziemlich faulen Aktien-Deal verwickelt zu sein: Nach Recherchen der "Bild am Sonntag" könnte Sauter Verbindungen zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Constantin Medien AG, Dieter Hahn, genutzt haben, um an Informationen zu gelangen, die für seinen Aktienkauf bei dem Münchner Medienunternehmen nützlich waren. Unterlagen zufolge, die der Bild am Sonntag vorliegen, kaufte der CSUler am 25. März 2015 von der Filmfirma Constantin ("Fack Ju Göhte") 300.000 Aktien zum damaligen Stückpreis von 1,45 Euro.