Insider-Tipps für Antholz Biathlon-Star Dominik Windisch verrät die besten Weltcup-Spots

"Der Staffelwettbewerb ist an der Huberalm am eindrucksvollsten. Durch das offene Gelände haben die Zuschauer die Läufer auf der halben Strecke im Blick und können das Schießen über eine große Leinwand verfolgen. Wer einen Platz in der ersten Reihe haben will, sollte aber sehr früh da sein", empfiehlt Dominik Windisch.

Insider-Tipp: Tiroler Hütte

"Alle Autogramm-Jäger haben nach dem Wettkampf an der Tiroler Hütte die besten Chancen", verrät Dominik Windisch. "Dort ist nicht so viel los und bei unseren Auslaufrunden halten wir gerne noch für die Fans an." Die kleine Hütte liegt im Nordosten des Stadions direkt am Antholzer See. Der See gehört zu Dominik Windischs Lieblingsplätzen und ist ideal für einen Spaziergang nach einem langen Tag an der Strecke. Hier können Fans und Besucher noch einmal die Ruhe des Tals genießen, bevor es im Anschluss weiter zu den legendären Privatpartys im Antholzer Biathlondorf geht.