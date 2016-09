Lesen Sie hier: Neuhausen - Betrunkener schießt mit Waffe ins Gras

K. wurde zunächst festgenommen, kam dann aber wieder frei. Am 26. Oktober schlug er am Münchner Hauptbahnhof unvermittelt einem Mann ins Gesicht. Wenig später schlug er einen weiteren Mann, bis der zu Boden ging.

Josip K. sagt bei der Verhandlung am Dienstag, dass er sich an all das nicht erinnern könne. Eigentlich wohne er ja in Dänemark. Vergangenen Herbst wollte er nach Kroatien, um sich dort die Zähne machen zu lassen. Dass er deswegen, wie Zeugen aussagen, mit einem Zahnbürsterl in der Gesäßtasche unterwegs war, bleibt an diesem Tag ungeklärt.

Auf seiner Reise sei ihm leider sein Gepäck geklaut worden, am Hauptbahnhof in München. Deshalb habe er keine Papiere und vor allem seine Medikamente nicht gehabt.

K., der an einer paranoiden Schizophrenie leidet, verlor daraufhin seinen inneren Kompass. Wohnte auf der Straße und tickte wohl auch einige Male aus. Nur daran erinnern, sagt der sich freundlich gebende Mann, könne er sich eben nicht mehr.

Der Prozess wird fortgesetzt.