Weit mehr als doppelt so viel wie im Jahr davor. Und sechs Mal so viel wie im Schnitt der vergangenen zehn Jahre. 176 soziale Stiftungen verwaltet das Team um Nathalie Lepper inzwischen und hat allein 2015 4,9 Millionen Euro ausgeschüttet. 3,4 Millionen davon gingen an rund 14.000 Münchner, die in Not geraten sind.

"Die Erbengeneration aus dem Wirtschaftswunder-Deutschland wird jetzt zunehmend älter", sagt die Stiftungs-Chefin. "Wer Kinder hat, übergibt ihnen jetzt sein Vermögen. Die anderen suchen einen guten Zweck – und dann kommen viele eben zu uns."

Nathalie Lepper, die Chefin der städtischen Stiftungsverwaltung. Quelle: Stiftungsverwaltung München

Was viele Schenker neben dem Wunsch, anderen zu helfen, als Vorteil empfinden: "Stiften ist steuerlich interessant", erklärt Lepper, "und man kann davon ausgehen, dass eine Stiftung, die die Stadt als Treuhänderin verwaltet, stabil auch noch die nächsten paar Jahrhunderte überdauert."

Wie die Heiliggeist-Stiftung von 1208. Sie schüttet noch immer Geld ans Heiliggeist-Altenheim aus. Oder die "Brasilische Stiftung" von 1829 für Münchner Waisenmädchen, die heute, da es kaum Vollwaisen gibt, Sozialwaisen hilft.

Den neusten Stiftern ist zu verdanken, dass bedürftige Kinder an einer Haidhauser Schule kostenlos frühstücken können, dass demenzkranke Senioren in den Tierpark begleitet werden, Obdachlose eine Holzwerkstatt bekamen oder Kinder von Studenten, deren Geld nur knapp reicht, kostenlos in der Krippe essen. "Die Rückmeldungen der Beschenkten sind wundervoll", sagt die Stiftungs-Chefin. Kürzlich schrieb ein Senior: "So viel Geld – warum gerade ich? Sie können nicht ermessen, was das in meinem Alter bedeutet. Nicht nur das Geschenk, sondern dass mir jemand hilft."

Welche Stiftungen also hat die Stadt zum Beispiel? Wie wird man Stifter? Und wer kann Hilfe bekommen? Die AZ gibt einen Einblick.

Nervenleidende Väter und Wöchnerinnen

Der Name: "Wohltätigkeitsstiftung der Ehegatten Melchior und Josepha Grosjean, letztere geborene Beierlein, und deren Tochter Marie"

Gegründet: 1903

Der Stifter: Der Münchner Privatier Melchior Grosjean.

Vermögen: Heute rund 600.000 Euro plus ein Mehrfamilien-Altbau an der Pettenkoferstraße.

Wer soll das Geld bekommen? Der Stiftungszweck von 1903 sieht drei Möglichkeiten vor: "Nervenleidende, bevorzugt Familienväter". Außerdem: "In München wohnende würdige Frauen, die ohne ihr Verschulden arbeitslos geworden sind" für eine "praktische" Berufsausbildung. Und: Einrichtungen für die "Pflege von Wöchnerinnen".

Wie viel gibt’s pro Jahr? Rund 42.000 Euro

Die Beschenkten: Die Verwaltung hat den Stiftungszweck für die heutige Zeit u.a. so erweitert: 2016 bekam ein alleinerziehender Vater (vier Kinder) Zuschüsse für Möbel, eine Alleinerziehende erhielt Hilfe für die Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin. Beschenkt wurde auch eine Schreibaby-Sprechstunde.

Besuche im Seniorenheim

Der Name: "Katharina Löttgers und Thomas Wimmer Stiftung"

Gegründet: 2012

Die Stifterin: Katharina Löttgers (die unverheiratete und kinderlose Nichte von Alt-OB Thomas Wimmer), die 2016 in Harlaching verstorben ist. Sie hatte die Stiftung noch zu Lebzeiten errichtet.

Vermögen: 40.000 Euro plus (neu aus dem Nachlass) drei Reihenhäuser in Harlaching.

Wer soll das Geld bekommen? Bedürftige Senioren in Altenheimen (für Ausflüge und Gemeinschaftsveranstaltungen). Außerdem Zuschüsse für Altenheime wie die Einrichtung an der Tauernstraße.

Wie viel gibt’s pro Jahr? Aktuell 360 Euro, demnächst mehr.

Die Beschenkten: 2016 ist damit eine ehrenamtliche Betreuerin unterstützt worden (Taschengeld und Spesen), die wöchentlich eine bedürftige alte Dame im Seniorenheim an der Tauernstraße besucht hat und mit ihr spazieren ging. Eine zweite alte Dame bekam einen Zuschuss für ein Weihnachtsgeschenk.

Katharina Löttgers (r), Nichte von Alt-OB Thomas Wimmer, vermachte ihr Vermögen der Stadt. Quelle: Stiftungsverwaltung München

Kein Geld für Medizin? Ein Topf für alte Kranke

Der Name: "Walter Sedlmayr – Paula Rott Stiftung zur Unterstützung Münchner Bürger"

Gegründet: 2000

Die Stifter: Schauspieler Walter Sedlmayr und seine Tante Paula Rott, die nach dessen Ermordung 1990 sein Geld geerbt hat.

Vermögen: Zunächst über eine Million Euro; nach weiteren Spenden und Zustiftungen heute knapp zwei Millionen Euro.

Wer soll das Geld bekommen? Alte Münchner, die durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder andere Umstände in finanzielle Not geraten sind.

Wie viel gibt’s pro Jahr? Rund 8.000 Euro plus einzelne Sonderspenden für direkte Hilfe.

Die Beschenkten: 2016 bekamen 89 Münchner Rentner Hilfe aus diesem Topf. Ein bedürftiger 66-Jähriger etwa erhielt künstliche Linsen, um nicht am Grauen Star zu erblinden. Andere bekamen Zuzahlungen für Medikamente oder medizinische Hilfsmittel.

Schauspieler Walter Sedlmayr (hier 1989 vor seinem Wirtshaus). Seine Tante erbte – und schenkte das Geld der Stadt. Quelle: Stiftungsverwaltung München

Kinder, Kranke, Obdachlose, Flüchtlinge

Der Name: "Münchner Sozialstiftung"

Gegründet: 2002

Der Stifter: Der 1999 verstorbene Münchner Glasmaler und Mosaikleger Konstantin Erhard (der sich auch im U-Bahnhof Odeonsplatz verewigt hat).

Vermögen: Zunächst 625.000 Euro; nach vielen Spenden und Zustiftungen heute über 13 Millionen Euro.

Wer soll das Geld bekommen? Bedürftige in jeder Form – Kinder, Jugendliche, Obdachlose oder Flüchtlinge.

Wie viel gibt’s pro Jahr? 53.000 Euro plus Rücklagen.

Die Beschenkten: 2016 haben 250 Bedürftige Hilfe bekommen – von der neuen Waschmaschine bis zu Stromkosten.

Nachhilfe und Spiele für Schüler

Der Name: "Münchner Bildungsstiftung"

Gegründet: 2007

Der Stifter: Ernst W., ein alleinlebender Rentner, der "die Zukunft der Stadt in ihren Kindern" sieht und sagt: "Hilfe braucht man am Anfang, nicht am Schluss".

Vermögen: 100.000 Euro, jährlich gibt der Stifter weiteres Geld dazu, zudem wollen sich weitere Münchner der Stiftung anschließen.

Wer soll das Geld bekommen? Bedürftige Kinder und Jugendliche, die Unterstützung bei der Schul- und Berufsausbildung brauchen – bzw. Einrichtungen, die solche Kinder fördern.

Wie viel gibt’s pro Jahr? 800 Euro plus Zusatzspenden für einzelne Projekte.

Die Beschenkten: 2016 haben vier Kinder aus armen Familien Geld für Nachhilfestunden oder Schulmaterial bekommen. Zuvor gab’s auch Geld für Spielaktionen in Flüchtlingsunterkünften.

Gaudi auf der Wiese: Mit Hilfe einer Geldspritze aus der "Bildungsstiftung" kann der Verein "Spielen in der Stadt" hier Kinder bespaßen. Quelle: Siftungsverwaltung München