Tatkräftig unterstützt wird die Texanerin bei diesem Vorhaben von ihrem Freund. Der macht den ganzen Tag nichts anderes als für seine Liebste zu kochen und sie zu füttern. Der 25-Jährige findet das völlig in Ordnung.

Auch dass seine Freundin ihre Gesundheit aufs Spiel setzt, findet er nicht schlimm. "Sie tut einfach, was sie will und das ist es, was sie glücklich macht." Jetzt hat Riley angekündigt, dass sie gerne Kinder hätte. Dafür müsse sie laut ihrem Arzt abnehmen. Danach würde sie allerdings wieder zunehmen und eine Nanny einstellen, die sich um den Nachwuchs kümmert.