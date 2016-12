Insgesamt 32 Strecken Billig-Airline Eurowings startet am Münchner Flughafen

Für die Ansiedlung zahle der Flughafen Eurowings eine zeitlich begrenzte Marketing-Unterstützung wie jeder anderen Fluggesellschaft auch. Garnadt sagte, der Vorteil für Eurowings seien die optimierten Abläufe in München. Die Gebühren seien aber höher als an kleineren Flughäfen.

Eurowings rechnet 2017 mit 900 000 Passagieren von und nach München und danach mit "deutlich über einer Million". Die Billiglinie startet mit Werbepreisen ab 29 Euro. Wenn die Lufthansa dauerhaft mitspielen wolle, müsse sie in diesem Segment präsent sein, sagte Garnadt.

Der größte Umsatzbringer der Lufthansa sei die traditionelle Airline, aber Eurowings bringe das Wachstum. "Wir wollen die Nummer eins werden in den Heimatmärkten und eine europäische Plattform aufbauen", sagte Garnadt.

Nach Frankfurt am Main aber werde Eurowings 2017 "auf keinen Fall" kommen, "weil wir die Kapazität nicht haben". Eurowings hat heute 93 Flugzeuge, mietet aber jetzt von Air Berlin 33 zusätzliche Flugzeuge samt Besatzung und übernimmt zudem die Brussels Airline mit 51 Maschinen. In einem Jahr werde die Flotte von Eurowings mehr als 150 Flugzeuge groß sein, sagte Garnadt. Nächstes Jahr solle der Billiganbieter zumindest "operativ in die schwarzen Zahlen kommen".

Die Fluggesellschaft Air France-KLM macht der Lufthansa in München seit knapp einem Jahr mit ihrem Billigflieger Transavia Konkurrenz. Als erster Anbieter im Niedrigpreis-Segment hat Transavia in München vier Flugzeuge stationiert und bietet wöchentlich mehr als 100 Flüge zu 21 Zielen an. Außerdem fliegen Easyjet und andere Billiganbieter München an, haben aber keine Maschine dort stationiert.