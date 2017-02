Innsbruck/Igls Friedrich mit souveränem Sieg - Lochner im Viererbob disqualifiziert

Innsbruck/Igls – Zwei Wochen vor der Heim-WM am Königssee hat der dreimalige Zweierbob-Weltmeister Francesco Friedrich ein deutliches Signal an die Konkurrenz geschickt. Im letzten Rennen vor den Wettkämpfen feierte er in Innsbruck/Igls im kleinen Schlitten einen souveräne Sieg. Im Viererbob lief am Sonntag dagegen wenig zusammen: Europameister Johannes Lochner wurde vor dem ersten Lauf von der Materialkommission des Weltverbandes IBSF wegen zu warmer Kufen disqualifiziert. "Die etwas breiteren Kufen waren 0,2 Grad zu warm, da haben sie sich nicht so schnell abgekühlt", sagte er.