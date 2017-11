Eine Rolle dürften bei dem Besuch auch die Entwicklungen und Konsequenzen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin vor rund einem Jahr spielen. Der Tunesier Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem gestohlenen Lastwagen in eine Menschenmenge auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast und hatte zwölf Menschen getötet.