Inklusive Chris-Brown-Textzeile Pietro Lombardi zeigt sein neues Alessio-Tattoo

Dazu steht geschrieben "You've got that smile, that only heaven can make", zu Deutsch etwa "Du hast dieses Lächeln, das nur der Himmel machen kann." Das Zitat stammt aus dem Lied "Next 2 You" , gesungen von US-Hip-Hop-Künstler Chris Brown (28), der den Song gemeinsam mit Justin Bieber (23) aufgenommen hatte. Die Resonanz auf das Kunstwerk in den Kommentaren viel bisher überwiegend positiv aus. Ein weiblicher Fan schreibt etwa: "Was soll man dazu sagen? Wunderschöne Arbeit!" Eine andere Dame nimmt das Tattoo sogar als Vorbild und will sich für ihre Tochter ein ähnliches Motiv stechen lassen.