Inklusion als Marathon Bezirketag: Bayern noch längst nicht barrierefrei

Wie barrierefrei ist Bayern bereits? Ist Inklusion im Freistaat eine Utopie oder doch realisierbar? Diese und ähnliche Fragen stellen sich die Delegierten des Bayerischen Bezirketags am Donnerstag (14.00 Uhr) in Würzburg. Dabei soll der aktuelle Stand der Dinge in den Regionen abgefragt und kritisch hinterfragt werden. Bezirketags-Präsident Josef Mederer zeigte sich im Vorfeld der zweitägigen Vollversammlung zufrieden mit dem bereits Erreichten.