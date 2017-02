Inhorgenta Awards 2017 im Münchner Postpalast Sexy, freizügig und bunt: Stars feiern Schmuck-Oscars

München - Die Promis brachten am Wochenende Glanz und Gloria in Bayerns Hauptstadt. Besonders die Frauen zogen mit ihren sexy Kleidern und den auffallenden Schmuckstücken alle Blicke auf sich. Franziska Knuppe, die im schrillsten Outfit zum Award kam, trug erneut keinen Ehering. Ihre Erklärung: "Ich habe ihn zu Hause sicher weggeschlossen. Ich bin viel unterwegs und die Gefahr wäre zu groß, ihn irgendwo liegen zu lassen. Aber ich trage meinen Mann immer in meinem Herzen.“