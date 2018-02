Ingolstädter Kompakt-SUV Audi Q2 im Test: (K)einer für alle

Audi Q2: Zwischen typisch Audi und wilder Hund

In Sachen Design balanciert der Q2 auf dem Grat zwischen typisch Audi und ein bisschen wilder Hund – und das sehr gekonnt. Die Markenzugehörigkeit ist auf den ersten Blick zu erkennen. Und gleichzeitig brechen eine ganze Reihe von Details den Wiedererkennungswert. Etwa die wie aus dem vollen Blech geschnittenen Einkerbungen an den Seiten. Oder die auffallenden Kühlerlamellen und die betonten Lüftungsöffnungen unter dem vorderen Nummernschild. Irgendwie ist das ziemlich cool, aber nicht so, dass es gewollt oder aufgesetzt aussieht. Und Geschmacks-kompatibel ist es sowohl mit der angestrebten jungen Käuferschicht, als auch mit Bestagern, denen trotz nur gut 14 Zentimetern Bodenfreiheit und des nicht sonderlich hoch wirkenden Aufbaus das leichte Aus- und Einsteigen besonders gefällt.