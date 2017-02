München - Für den FC Ingolstadt ist es womöglich ein gutes Omen, dass der FC Bayern am Samstag (15.30 Sky und im AZ-Liveticker) als Bundesliga-Spitzenreiter kommt. Denn immerhin hatte der FCI am 14. Spieltag ja RB Leipzig beim 1:0 von der Spitze geschossen - und die Münchner zum Tabellenführer gemacht. Der Rekordmeister bedankte sich daraufhin mit einer zünftigen Brotzeit beim FCI und so kam Chefcoach Maik Walpurgis auch in den Genuss seiner ersten Weißwurst.