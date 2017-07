Infos für die Urlaubszeit Alkoholisiert radeln im Ausland: Hohe Bußgelder und Haft drohen

Auch wenn das eine oder andere Glas Alkohol die Stimmung gelockert hat: Aufs Rad schwingen sich die Urlauber danach besser nicht. Denn auch im Ausland ist das kein Kavaliersdelikt. Es ist nicht nur gefährlich, es drohen teils hohe Bußgelder und sogar Gefängnis, teilt der ADAC mit. In den meisten Ländern sind 0,5 Promille die Grenze. So etwa in Spanien, Frankreich, Italien, Kroatien, Portugal oder den Niederlanden. Die Bußgelder reichen von mindestens 65 Euro in Kroatien bis mindestens 530 Euro in Italien.