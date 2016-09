Eklat in Bielefelder Biergarten Shitstorm im Netz: Wirt wirft verschleierte Frau hinaus

Am Samstag kam es in einem Bielefelder Biergarten zu einem Eklat: Wirt Christian Schulz hatte eine verschleierte Frau hinausgeworfen, weil er keinen Extremismus in seinem Lokal duldet. Daraufhin hagelte es Kritik im Internet.