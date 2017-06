Individuellster Luxus Rolls-Royce Sweptail: Der Teuerste unter den Teuren

"Wenn nicht wir, wer dann?", stellt Torsten Müller-Ötvös, der Vorstandschef von Rolls-Royce Motor Cars, die rhetorische Frage. Noch in den 50er Jahren zählte diese individuelle Form des Karosseriebaus zu den Gepflogenheiten vieler Spezialfirmen vor allem in England und Italien, um reichen Kunden und berühmten Filmstars die passenden Gefährte zu dengeln.

Wie ein Luxusboot



Bootsähnlicher Heckschwung - das Sweptail Foto:Michael Specht

Der Sweptail basiert auf dem Zwölfzylinder-Flaggschiff der Marke, dem Phantom (nebenbei mit 92 Jahren der älteste Modellname, den heute noch ein Auto trägt) und geriet nach dem Umbau zum größten zweisitzigen Grand Coupé der Welt. Der Besitzer, ein Yacht-Sammler, benötigt weder die hinteren Türen noch einen Fond mit Sitzen. Stattdessen ließ er den Phantom im Heckbereich wie ein Luxusboot mit edlen Hölzern ausstatten.

Aufwändige Handarbeit



Die meisten Schalter liegen im Handschuhfach Foto:Michael Specht

"Bis auf die Motorhaube sind sämtliche Karosseriebleche in aufwändiger Handarbeit neu gefertigt worden", sagt Alex Innes, Bespoke Design Manager. Statt Stahlblech wurde Aluminium in die passenden Holzformen getrieben. Allein sechs Monate hatte das Design-Team an einem Clay-Modell gearbeitet, bevor die endgültige Form freigegeben wurde, stets in ständiger Absprache mit dem Kunden.

Markant sind zum einen die fast monumentale senkrechte Front und im Gegensatz dazu das weich abfallende Heck. Der Kühlergrill wurde aus massivem Aluminium gefräst und von Hand auf Hochglanz poliert. In der Seitenansicht unterbrechen den langen Wagenkörper nur die beiden senkrechten Fugen der Tür. "Dadurch wirkt der Sweptail wie aus einem Guss", sagt Giles Taylor, der Designchef von Rolls-Royce.

Wohin mit den Schaltern?



Allerfeinstes Leder und Mahagoni im Inneren Foto:Michael Specht

Dass es auch vor dem Lenkrad nicht so bleiben kann, wie es normalerweise in einem Phantom zugeht, versteht sich bei diesem außergewöhnlichen Kunden von selbst. So mussten Alex Innes und seine Leute möglichst viele Knöpfe und Schalter vom Armaturenbrett verbannen. Der Kunde liebt es reduziert. Doch wohin damit? "Wir haben die meisten Schalter ins Handschuhfach verfrachtet", so Innes.

Was kostet der Rolls-Royce Sweptail?



Der Rolls-Royce Sweptail im Garten der Villa d'Este Foto:Michael Specht

Beeindruckt hat den Bespoke Manager die Lockerheit des Auftraggebers sowie dessen Mitsprache, ging es um diese oder jene Änderung oder die ein oder andere Sonderanfertigung. Ein Einwand, etwas sei zu teuer, kam nie. Schon zu Beginn des Projektes wurde nicht wirklich über Geld geredet oder gar ein Fixpreis vereinbart. Zur Entspanntheit der Situation mag da sicher auch die Haben-Position auf dem Bankkonto des Kunden beigetragen haben. Innes verrät nur so viel: Der Kaufpreis des Sweptail liege nicht nur ein paar Prozente über dem Üblichen im automobilen Luxusbereich, sondern ist um ein Vielfaches höher. Raum für Spekulation bleibt also reichlich.