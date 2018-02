In "The Haunting of Sharon Tate" Hilary Duff: Für ihren neuen Film wird sie zu Sharon Tate

Tates Schwester findet den Film "geschmacklos"

Eine, die mit "The Haunting of Sharon Tate" überhaupt nichts anfangen kann, ist Debra Tate (65), die Schwester der verstorbenen Schauspielerin. "Es ist egal, wer [in dem Film] mitspielt - es ist einfach geschmacklos", erklärt Tate gegenüber dem US-Magazin People. Es habe "keine Klasse, wie jeder krampfhaft versucht zum 50. Jubiläum dieses entsetzlichen Ereignisses etwas zu veröffentlichen." Der Tod ihrer Schwester jährt sich am 9. August 2019 zum 50. Mal.

In dem Film soll Sharon Tate laut dem Magazin eine Szene haben, in der sie eine Art Eingebung hat, wie ihr und dem ebenfalls von der Manson Family ermordeten Jay Sebring (1933 - 1969) die Kehlen durchgeschnitten werden. Der Wahrheitsgehalt dieser Darstellung? Laut Debra Tate: null Prozent. Sie wisse "mit Sicherheit", dass ihre Schwester keine solche Eingebung gehabt habe. "Ich habe alle ihre noch lebenden Freunde gefragte. Keiner weiß davon etwas. Billig, billig, billig."

Neben "The Haunting of Sharon Tate" ist für 2019 auch ein bisher unbetiteltes Projekt von Quentin Tarantino (54, "Reservoir Dogs") geplant. In diesem soll es aber wohl nicht vorwiegend um Manson oder Tate gehen. Die Handlung soll angeblich nur zur Zeit der Manson-Family-Morde angesiedelt sein. Seit vergangenem Sommer wird spekuliert, dass Margot Robbie (27, "Suicide Squad") in Tarantinos Film die Schauspielerin darstellen könnte.