Jetzt kann auch in Kurven gemessen werden

Die neue Technik hat zahlreiche Vorteile. So kann das Lasermessgerät auch außerhalb des Fahrzeugs auf ein Stativ gestellt werden, wenn für das Messfahrzeug an der Stelle schlicht kein Parkplatz zur Verfügung steht. Dank des Lasers sind auch Geschwindigkeitskontrollen in Straßen mit gebogenem Verlauf und in Kurven möglich. Bei schrägen oder senkrechten Parkplätzen kann zduem auch seitlich aus dem Fenster gemessen werden. "Wir setzen das neue Auto mit dem Lasermessgerät jetzt natürlich überall dort ein, wo die Radargeräte bisher an ihre Grenzen gestoßen sind", so Böhle.