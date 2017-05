Gebühren für Straßenreinigung verdoppelt Verdreckte Straßen: Stadt bittet Anwohner zur Kasse

München - Der Stadtrat hat am Dienstag der Einführung einer neuen Straßenreinigungsklasse zugestimmt. Entlang der sogenannten Feierbanane, in Teilen der Altstadt, des Gärtnerplatzviertels und südlich des Hauptbahnhofs werden die Straßenkehrer von 2019 an fast so häufig durchfahren wie durch die Fußgängerzone, nämlich werktags zwei Mal und sonntags immerhin ein Mal am Vormittag.