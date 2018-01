In Südtirol verschüttet Todesdrama um 22-jährigen Eiskletterer aus Bayern

Gegen 15 Uhr, beim Abstieg, kam es zu einem Lawinenabgang. Während es Franz M.s Kameraden gerade noch gelang, sich in das Sicherungsseil einzuklinken, wurde M. von den Schneemassen mitgerissen und verschüttet, wie die Bergrettung gegenüber der AZ bestätigte. Trotz sofortiger Alarmierung der Bergrettung Gröden konnte M. allerdings in dem schwer zugänglichen Gelände nicht aufgefunden werden. Auch das Signal seines Rettungssystems, das die Helfer in so einem Fall zu ihm führen sollte, konnte nicht lokalisiert werden. Sein Kletterkamerad wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.