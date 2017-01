In seinem "Barefood Deli" Luxus-Gänsewein: Til Schweiger verkauft Leitungswasser für 4,20 Euro

4,20 Euro kostet der Liter "Barewater Sprudel" oder "Barewater Still" im "Barefood Deli". Ein gesalzener Preis, über den am Montag zuerst die "Hamburger Morgenpost" berichtete - ein Blick auf die online abrufbare Speisekarte bestätigt den Wahrheitsgehalt der irritierenden Meldung. Zur Einordnung: Nach Angaben der Hamburger Wasserversorgung kostet ein Liter Leitungswasser in der Hansestadt (samt Abwassergebühren!) nicht mal einen halben Cent; genauer gesagt 0,0039 Euro.