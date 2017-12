In Polen ist sie längst ein Star "Polizeiruf 110": Wer ist die verzweifelte Mörderin?

In einer unglücklichen Ehe gefangen: Grochowska und Piotr Stramowski im "Polizeiruf 110"

In Norwegen stand sie für "Stadtneurosen", eine ihrer wenigen Komödien, vor der Kamera und erhielt dafür die Amanda als beste Hauptdarstellerin - der wichtigste norwegische Filmpreis. Auch in Hollywood hat sie schon den Fuß ins Wasser gehalten. In "Kind 44" war sie vor zwei Jahren an der Seite von Gary Oldman (59) und Tom Hardy (40) zu sehen.

Auch ihre nächsten Projekte sind international. In "Teen Spirit", dem Regie-Debüt von Schauspieler Max Minghella (32), spielt Grochowska an der Seite von Elle Fanning (19). Danach übernimmt sie eine Rolle in "American Dream", für den der Oscar-prämierte Kameramann Janusz Kaminski (58) im Regiestuhl Platz nimmt.