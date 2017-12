Zuvor, gegen 2:15 Uhr am Montagmorgen, hatten Anwohner gehört, wie die Scheibe eines Juweliers in der Blutenburgstraße eingeschmissen wurde und die Polizei verständigt. Der 29-Jährige konnte Auslagen im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Schaufenster entwenden, anschließend flüchtete er in ein nahegelegenes Parkhaus in der Rupprechtstraße.