In offenem Brief G20-Gipfel: Olivia Jones gibt Trump und Putin Hausverbot

Vor dem G20-Gipfel in Hamburg hat Olivia Jones (47) ein "Hausverbot" für Trump, Putin, Erdogan & Co. ausgesprochen, wie es in einem offenen Brief heißt. Darin schreibt Jones: "Bei der Wahl des Bundespräsidenten habe ich Angela Merkel zum G20-Gipfel 'auf ein Käffchen' in die Olivia Jones Bar eingeladen. Ich wollte ihr St. Pauli als Beispiel für Toleranz und Vielfalt zeigen. Amüsierte Antwort der Kanzlerin war: Sie habe leider keine Zeit, werde aber Donald Trump schicken."Das Buch "Keine Angst in ANDERSRUM: Eine Geschichte vom anderen Ufer" von Olivia Jones gibt es hier