Anschließend hielt der Busfahrer kurz an, fuhr weiter und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus geriet in Schräglage. Er wurde abgestützt, um nicht umzustürzen.

Der 52 Jahre alte Fahrer des Autos, auf das der Bus aufgefahren war, und seine Beifahrerin kamen mit Verletzungen in eine Klinik. Auch der Busfahrer wurde leicht verletzt. Die Entnahme einer Blutprobe sei angeordnet, sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf der viel befahrenen Autobahn entstand über mehr als vier Stunden ein Stau von mindestens 20 Kilometern, sagte die Polizeisprecherin.

Unfallursache noch unklar

In Nordrhein-Westfalen wollten Spezialisten am Montagvormittag die Arbeit aufnehmen, um die Ursache des Unfalls in Tecklenburg zu ermitteln, wie ein Polizeisprecher sagte. Unter anderem werde das digitale Kontrollgerät des Pendelbusses ausgelesen.

Am Sonntag hatten die Evangelischen Kirchenkreise Münster, Steinfurt-Coesfeld-Borken und Tecklenburg ein Fest aus Anlass des 500. Jahrestags der Reformation gefeiert. Der Bus sollte am Morgen 77 Teilnehmer von einem Parkplatz im Ortsteil Ledde nach Tecklenburg bringen, als er in einer Linkskurve abkam und in einem Maisfeld auf die Seite kippte. In Folge des Unfalls starb eine 61 Jahre alte Frau. Zu den 21 Verletzten zählten auch Kinder und Jugendliche.

