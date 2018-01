Wie viel Sylvie Meis steckt wirklich in der Kollektion?

"100 Prozent! Die Kollektion besteht genau aus dem, was ich selbst schön finde und täglich trage. Mehr Sylvie geht nicht. Jedes Teil ist von mir und meinem Team mit viel Liebe designt worden. Ich bin wirklich verliebt in diese Kollektion."

Was bringt das Jahr 2018 noch für Sie? Gibt es einen Traum, den Sie sich noch verwirklichen möchten?

"Beruflich gesehen habe ich noch einen ganz besonders großen Wunsch: Endlich meine erste Swimwear-Kollektion auf den Markt bringen. Ich liebe Bikinis! Meine erste eigene Bademodenkollektion zu launchen, darauf freue ich mich schon sehr."

Apropos Bikini. Haben Sie einen Tipp für alle, die noch nicht die perfekte Bikini-Figur haben und noch mit den überflüssigen Pfunden der Festtage zu kämpfen haben?

"Natürlich: Schöne und sitzende Unterwäsche tragen! Auch, wenn man gerade einmal ein paar mehr Pfunde auf die Waage bringt. Gerade dann, wenn man noch nicht das perfekte Körpergefühl hat, kann schöne Unterwäsche dazu beitragen, sich besser zu fühlen. Es ist sicherlich ein Ansporn, mehr Sport zu treiben und sich gesünder zu ernähren. Eine positive Lebenseinstellung hilft beim Abnehmen. Wenn man sich gut und sexy fühlt in seiner Haut, dann kann man viel Positives bewegen."

Wie definieren Sie selbst den Begriff "sexy"?

"Sexy ist eine Frau dann, wenn sie selbstbewusst ist und sich in ihrem Körper wohl fühlt. Was ich toll finde ist, dass Kurven mittlerweile wieder im Trend liegen. Als ich mit dem Modeln angefangen habe, sah ein Model noch aus wie ein Strich in der Landschaft. Heute sehen wir wieder Po, Taille und Hüften. Natürlich ist Fitness ein Thema, und viele Models trainieren und machen Sport, um in Shape zu bleiben. Aber die Zeiten des Hungerns sind vorbei. Es ist wichtig, sich gesund zu ernähren und Sport zu treiben. Es ist ein Lebensstil. Dieses positive Lebensgefühl trägt dazu bei, dass man sich besser fühlt."

Gibt es etwas, was Sie an sich stört?

"Ich habe Phasen, da stört mich das, dann etwas anderes und dann wieder stört mich gar nichts. Wenn ich auf bestimmte Phasen in meinem Leben oder auch auf einzelne Shootings zurückblicke, dann war ich manchmal obsessiv mit etwas beschäftigt. Und heute frage ich mich: ‚Warum habe ich das damals gemacht? Das war doch total unnötig. ‘ Ich tue alles, um fit und gesund zu sein und zu bleiben. Und ich gebe alles für meinen Job. Man muss im Business fit sein und performen. Ich bin aber auch nur ein Mensch und es macht keinen Sinn, sich zu stressen und sich verrückt zu machen."

Was steht vor einem Shooting auf Ihrem Speiseplan?

"Während eines Shootings sind die Regeln bei mir immer anders. Ich habe dann immer Kirschtomaten, gekochte Eier und ungesalzene Cashews dabei, außerdem Blaubeeren und Himbeeren. Wir shooten meistens den ganzen Tag, aber zwischendurch muss ich einfach etwas essen. Bei Unterwäsche-Shootings möchte man natürlich keinen Blähbauch haben. Obst und Salat können aufblähen, aber die oben genannten Sachen vertrage ich gut. Das ist aber von Person zu Person unterschiedlich. Blaubeeren sind ideal, wenn man auf Süßes steht. Erlaubt ist auch mal ein fettarmer Joghurt. Und viel Grüntee. Kaffee wenn dann nur schwarz. Es geht aber nicht nur ums Aussehen und darum, in die Hose eine Nummer kleiner zu passen. Es geht um die Gesundheit und um die Fitness. Wenn ich mich gesund ernähre, dann kann ich meinen Tag perfekt meistern und das Maximum aus mir herausholen."

Viele Frauen sagen, Sie haben keine Zeit für Sport. Der Job, der Haushalt, die Kinder...

"Der Tag ist immer voll, vor allem wenn man Kind und Job unter einen Hut bringen muss. Aber man muss sich einfach sagen: "Diese eine Stunde am Tag gehört nur mir. Und in dieser Stunde mache ich meinen Sport." Die Kinder sind im Kindergarten oder in der Schule, und die Wäsche oder das Staubsaugen erledigt man dann eben später. Es genügt auch, sich nur 30 Minuten Zeit dafür einzuplanen. Wir Mütter machen alles für andere und denken am wenigsten an uns selbst. Aber: Happy wife, happy life (lacht)."

Hat eine Sylvie Meis auch Laster?

"Ich kann mein Leben nur so leben, weil ich mir auch immer wieder etwas gönne. Ich liebe Süßigkeiten: Schokolade, Torten und Pancakes.... Wenn ich mich auf ein Shooting vorbereite, mache ich zehn Tage vorher streng meine Diät. Aber wenn ich keine Shootings habe, dann gibt es einen Cheat Day pro Woche. Oder auch zwei. Und da ist dann alles erlaubt."

Bei Liebeskummer stürzen sich ja viele in die Arbeit. Auch Sie sind gerade wieder Single. Hilft Arbeit als Ablenkung?

"Ja, selbstverständlich ist Ablenkung in solchen Situationen immer gut. Bei mir bedeutet das natürlich Office und viel Sport. Durch das Glück, dass mein Job so abwechslungsreich ist, habe ich die ausreichende Ablenkung und konzentriere mich somit auf das Vorankommen meiner Firmen."

Was wünschen Sie Victoria Swarovski für die "Let's Dance Staffel"?

"Meiner lieben Freundin wünsche ich ganz viel Spaß und Erfolg! Team Meis will be watching"