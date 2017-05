In München und Ingolstadt Verwirrter sorgt mit Bombendrohung für Großeinsätze

München/Ingolstadt – Mit einer falschen Bombendrohung hat ein Mann am Mittwochabend Großalarm bei der Polizei in München und in Ingolstadt ausgelöst. Der 34-Jährige war gegen 21:40 Uhr in eine Münchner Dienststelle spaziert und hatte zunächst glaubwürdig von Sprengsätzen in einem Auto am Maximiliansplatz in München und in einem Schließfach am Hauptbahnhof in Ingolstadt gesprochen.