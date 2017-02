In München komplett ausverkauft Diese Dior-Unterhose ist der letzte Schrei!

In diesem Aufzug hat sich jetzt auch Stil-Ikone Sienna Miller auf der Berlinale gezeigt. Zur Film-Premiere erschien sie in vieler Augen äußerst durchsichtig. Das muss so sein, damit auch ja alle ihre Unterhose sehen können. Die ist so kultig, das das restliche Outfit in den Hintergrund gerät. Eine Nachfrage bei Dior.