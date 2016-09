Hamburg, München - "Ich werde alles dafür tun, um so lange wie möglich da oben zu bleiben. Ich nehme diese Herausforderung an und bin bereit für sie", sagte die frischgekürte US-Open-Siegerin am Dienstag in München und meinte: "Ich habe immer noch Gänsehaut. Was passiert ist, ist der Wahnsinn. Es waren so viele Emotionen, dass ich das noch nicht in Worte fassen kann."