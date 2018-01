Nach heftiger Kritik entschied sich Wahlberg nun, seine Gage an Time's Up zu spenden. In einem Statement teilte er mit: "In den vergangenen Tagen ist meine Re-Shoot-Gage für 'Alles Geld der Welt' zum wichtigen Gesprächsthema geworden. Ich unterstütze den Kampf für faires Gehalt und spende die 1,5 Millionen Dollar in Michelle Williams' Namen an den Rechtshilfe-Fonds der Time's-Up-Kampagne." Auch die Agentur William Morris Endeavor (WME) reagierte auf die anhaltende Kritik und spendete ihrerseits 500.000 Dollar in den Fonds, der Frauen in der Filmindustrie Rechtsbeistand ermöglichen soll.