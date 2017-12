In memoriam Kohl, Kaufmann und "Mister Bond": Die Toten des Jahres

Was für ein Leben, was für eine Karriere! Christine Kaufmann war schon als Kind ein Star: Als Neunjährige eroberte sie 1954 in dem Film "Rosen-Resli" die Herzen der Kino-Zuschauer, spielte in Deutschland in TV-Serien wie "Der Kommissar" und "Derrick" mit. Da hatte sie schon längst für ihr Hollywood-Debüt in "Stadt ohne Mitleid" (1961) einen Golden Globe gewonnen. Schlagzeilen machte 1963 ihre Heirat mit dem 20 Jahre älteren Tony Curtis. Christine Kaufmann starb am 28. März in München.