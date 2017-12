In Londoner Kathedrale Die Royals gedenken der Opfer des "Grenfell Tower"-Brandes

Im Umfeld von Anis Amri Razzien und Ermittlungen gegen mutmaßliche IS-Mitglieder

An Waffen und Sprengstoff ließ sich einer der jungen Männer in Syrien oder Irak nach Überzeugung der Berliner Staatsanwaltschaft ausbilden. Vier mutmaßliche Islamisten haben die Ermittler im Blick. Drei sollen sich nicht in Deutschland aufhalten.