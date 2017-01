In Lokal am Hauptbahnhof Hausverbot nach Sex mit Gast - Neuhauserin schlägt zu!

Ludwigsvorstadt – Kurioser Vorfall am späten Samstagabend am Hauptbahnhof, bei dem schlussendlich die Polizei eingreifen musste. Eine 35-jährige Frau aus Neuhausen hatte einen Mitarbeiter eines Lokals am Hauptbahnhof geschlagen. Grund für den Gewaltausbruch war ein ausgesprochenes Hausverbot gegen die Dame. Sie hatte an dem Imbiss am Eingang Bayerstraße an einem unbekannten Gast "sexuelle Handlungen" vorgenommen, so heißt es in einem Bericht der Bundespolizei München. Der Betreiber ließ die Frau hinauswerfen, ein Kellner bekam ihre Wut in Form eines Faustschlags ins Gesicht zu spüren.