In Laim und am Olympiapark Jeweils auf Einsatzfahrt: Zwei Unfälle mit Krankenwagen

München - Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der erste Krankenwagen-Unfall am Sonntagmorgen an der Kreuzung Fürstenrieder Straße/Gotthardstraße. Eine 21 Jahre alte Rettungssanitäterin wollte an der Kreuzung nach links abbiegen, dabei übersah sie allerdings einen 50-jährigen Mann und seinen Audi, der geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte frontal in die linke Seite des Rettungswagens.