In Italien Endlich! Für Jessica Chastain haben die Hochzeitsglocken geläutet

Noch eine Promi-Hochzeit im Juni in Italien: Nach Manuel Neuer (31) hat sich jetzt auch Jessica Chastain (40, "The Martian" ) getraut. Die Schauspielerin hat ihren Freund Gian Luca Passi de Preposulo geheiratet. Bereits seit mehreren Jahren bestreiten die beiden das Leben Seite an Seite, aber erst jetzt wagten sie den Schritt vor den Altar. Die Hochzeit fand "People" zufolge in seiner Heimat Italien statt, genauer gesagt in der Nähe von Venedig.